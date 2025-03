Flamengo sub-20 dá goleada no Olimpia na estreia da Libertadores

O Flamengo estreou na Copa Libertadores sub-20 de 2025 com uma goleada sobre o Olimpia, do Paraguai, por 6 a 1. A partida aconteceu no Estádio Gunther Vogel, em San Lorenzo, Paraguai, neste sábado (1º). O resultado faz o Rubro-Negro carioca largar em uma posição favorável na competição em que busca defender o título conquistado no ano passado. Os gols foram marcados por Daniel Sales, Felipe Teresa, Shola (2), Rayan Lucas e Guilherme, mostrando a força do ataque do Flamengo. Toda a competição é disputada nas cidades de San Lorenzo e Ypané, no Paraguai.

Flamengo sub-20 superior desde o começo

Desde o início do jogo, o Flamengo demonstrou superioridade. Daniel Sales abriu o placar aos quatro minutos com um chute de pé esquerdo, após driblar um adversário. Felipe Teresa ampliou o marcador aos 14 minutos, aproveitando uma defesa parcial do goleiro. Apesar de um gol de desconto do Olimpia, marcado por Eduardo Delmas, o Flamengo manteve o controle da partida. No segundo tempo, a equipe carioca ampliou a vantagem com mais quatro gols, destacando-se a atuação de Shola com dois gols.

O que vem por aí?

O próximo jogo do Flamengo será na terça (4), contra o Danubio, do Uruguai, no estádio Carfem, em Ypané. A equipe uruguaia também venceu na estreia, fazendo 3 a 0 sobre o O'Higgins, que encara o Olimpia no mesmo dia e horário, no Gunther Vogel.

Além do Flamengo, o outro clube brasileiro que também disputa a competição é o Palmeiras, que está no Grupo C, ao lado de Independiente del Valle (Equador), Cerro Porteño (Paraguai) e Blooming (Bolívia), contra quem estreia nesta segunda (3), no Carfem.