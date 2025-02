Filipe Luís elogia jogadores do Flamengo: ‘Se divertem em campo’

Técnico do Flamengo, Filipe Luís exaltou a atuação de sua equipe na vitória por 5 a 0 sobre o Maricá, que coroou o título da Taça Guanabara (a 25ª do clube). Após a partida no Maracanã, o comandante também elogiou o comportamento de seus atletas em campo, mas alertou sobre aspectos que a equipe precisa evoluir.

- Eu estou muito feliz pelo futebol apresentado. Estou feliz porque eles se divertiram em campo. Eles estão com muita confiança. Claro que temos que muito a melhorar, mas ganhar não é fácil. Estou orgulhoso pelo momento e continuar evoluindo. Eles têm que se exigir cada vez mais - iniciou o treinador do Flamengo.

Na sequência, Filipe Luís fez questão de exaltar a intensidade do Flamengo diante do Maricá, que chegou a liderar o Campeonato Carioca nas rodadas iniciais. O treinador também elogiou o jogo coletivo de seu elenco na construção da grande vitória.

- Se nota dentro de campo como eles se conectam, as relações que estão cada vez melhor. Ganhar não é fácil. Não lembro de um time fazer tantos gols contra o Maricá, de criar tantas chances - completou o treinador do Flamengo.

No Campeonato Carioca, Filipe Luís aguarda a definição do adversário que o Flamengo irá enfrentar na semifinal, no próximo fim de semana. Madureira, Vasco, Fluminense, Sampaio Corrêa e Nova Iguaçu seguem vivos na briga por duas vagas.

