‘Espero que chegue para o Mundial’, diz diretor do Flamengo sobre Jorginho, do Arsenal

O Flamengo tem conversas encaminhadas pela contratação de Jorginho, jogador do Arsenal. Antes da partida do time carioca contra o Botafogo-PB nesta quinta-feira (1), pela Copa do Brasil, José Boto, diretor de futebol do Rubro-Negro, mostrou otimismo pela conclusão do negócio. No entanto, ele garantiu que, caso ítalo-brasileiro retorne ao Brasil, isso só acontecerá após o término da temporada europeia.

- Se o Jorginho vier, vai ser depois que acabar a temporada na Europa. Espero que a tempo do Mundial - disse Boto, em entrevista ao canal "Flazoeiro".

Diretor do Flamengo comenta negociação por Jorginho (Foto: Adrian Dennis/AFP)

Entenda o cenário entre Jorginho e Flamengo

Um dos principais obstáculos nas negociações entre Jorginho e o Flamengo é uma questão pessoal. O meio-campista tem esposa e filhos estrangeiros, fator que pesa em sua decisão sobre uma possível volta ao Brasil. O clube carioca, portanto, trata a situação de maneira semelhante ao caso de Filipe Luís em 2019. Na época, o lateral-esquerdo, que tem esposa espanhola, optou por retornar ao futebol brasileiro após anos atuando na Europa.

Jorginho é naturalizado italiano, portanto defende a Itália desde 2016. O vínculo de Jorginho com os Gunners se encerra em 30 de junho, 16 dias após o início do Super Mundial. Ou seja, caso assine com o Flamengo, tentará chegar a um acordo para deixar o clube antes.

