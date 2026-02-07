Filipe Luís define relacionados do Flamengo para decisão no Carioca

O Flamengo divulgou a lista de relacionados para o duelo com o Sampaio Corrêa pelo Campeonato Carioca sem alguns titulares. O duelo acontece na noite deste sábado (7), às 21h (de Brasília), pela última rodada da competição (Taça Guanabara).

No confronto, o time de Filipe Luís definirá o seu futuro no Campeonato Carioca, com duas possibilidades: classificação às quartas de final ou ida para a disputa dos playoffs contra o rebaixamento.

Mesmo com o caráter decisivo do confronto, a comissão técnica do Flamengo optou por poupar alguns titulares. O clube informou que Rossi, Varela, Alex Sandro, Léo Ortiz, De La Cruz, Allan e Arrascaeta realizaram treinamento no CT George Helal na manhã deste sábado (7). Os jogadores não estão à disposição para a decisão.

Filipe Luís durante treino do Flamengo antes do duelo pelo Campeonato Carioca (Foto: Divulgação/Flamengo)

Veja lista de relacionados do Flamengo para enfrentar o Sampaio Corrêa

Rubro-Negro precisa de combinação de resultados para avançar

Para garantir a vaga para a próxima fase, o Flamengo precisa vencer o seu jogo e torcer por pelo menos um tropeço de Madureira, Boavista ou Nova Iguaçu. Em relação aos dois primeiros rivais, o time rubro-negro também precisará tirar uma diferença no saldo de gols.

Com quatro pontos somados e o pior saldo de gols do seu grupo no Carioca, ao lado do lanterna Maricá, a vitória é considerada praticamente obrigatória para o Flamengo. Existe um cenário em que a equipe avançaria às quartas de final sem vencer? Sim, desde que o Nova Iguaçu seja derrotado pela Portuguesa por cinco ou mais gols de diferença. Ou seja, uma possibilidade improvável.

Como chega o adversário do Flamengo

O Sampaio Corrêa, que também precisa da vitória para avançar de fase no estadual, terá o retorno do meia Pablo, expulso contra a Madureira. A tendência é que ele comece jogando no time de Antônio Carlos Roy.

A provável escalação do adversário do Flamengo tem: Zé Carlos; Lucas Carvalho, Lucas Marreta, Guilherme e Daniel Nunes; Pablo, Alexandre Souza, Octávio e Rodrigo Andrade; Luan Gama e Matheus Iacovelli.