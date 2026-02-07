Flamengo confirma lesão de Jorginho e tem três baixas para decisão no Carioca

O Flamengo terá três desfalques para o confronto do Campeonato Carioca contra o Sampaio Corrêa, neste sábado (7). Em boletim divulgado à imprensa, o Rubro-Negro divulgou a situação de Jorginho, Luiz Araújo e Saúl, que estão de fora da partida realizada no Maracanã.

Veja nota do Flamengo

"JORGINHO

Após a partida contra o Corinthians, o jogador relatou dores musculares na coxa esquerda. Exames de imagem realizados ao longo da semana confirmaram lesão na região posterior. O meia já iniciou tratamento com o Departamento Médico do clube.

LUIZ ARAÚJO

Ainda com dores musculares, o atacante não poderá ser relacionado para a partida desta noite.

SAÚL

Segue o planejamento de recuperação após procedimento cirúrgico no calcanhar esquerdo."

No Maracanã, o Flamengo enfrenta o Sampaio Corrêa no sábado (7) pelo Carioca. Para avançar, precisa vencer o confronto e torcer por pelo menos um tropeço de Madureira, Boavista ou Nova Iguaçu. Líder do grupo, o Botafogo não pode mais ser alcançado pelo rival.

Com quatro pontos somados e o pior saldo de gols do seu grupo no Carioca, ao lado do lanterna Maricá, a vitória é considerada praticamente obrigatória para o Flamengo. Existe um cenário em que a equipe avançaria às quartas de final sem vencer? Sim, desde que o Nova Iguaçu seja derrotado pela Portuguesa por cinco ou mais gols de diferença. Ou seja, uma possibilidade improvável.

Jorginho na reapresentação do Flamengo em 2026 (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Confira os cenários

Para garantir a vaga no mata-mata do Carioca, o Rubro-Negro precisa vencer seu jogo e contar com pelo menos um dos seguintes resultados: empate ou derrota do Nova Iguaçu contra a Portuguesa; derrota do Boavista para o Bangu; ou derrota do Madureira para o Volta Redonda.

1 . empate ou derrota do Nova Iguaçu contra a Portuguesa; 2 . derrota do Boavista para o Bangu; 3 . derrota do Madureira para o Volta Redonda.

Caso não se classifique para as fases finais do Carioca, o Rubro-Negro disputará o playoff contra o rebaixamento.

