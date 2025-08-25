Filipe Luís define escalação do Flamengo para enfrentar o Vitória
Equipes se enfrentam às 21h (de Brasília) desta segunda-feira
O técnico Filipe Luís definiu a escalação do Flamengo para enfrentar o Vitória na noite desta segunda-feira (25), às 21h (de Brasília), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o confronto no Maracanã, o time carioca entra em campo com força máxima. Em comparação ao time que confirmou a classificação às quartas da Libertadores, a única mudança é no ataque, com Pedro no lugar de Bruno Henrique.
O Flamengo entra em campo com: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Jorginho, Saúl e Arrascaeta; Plata, Samuel Lino e Pedro.
Novidade e lista de desfalques
A grande novidade na lista de relacionados para o jogo desta segunda é Matías Viña. O único desfalque por questão médica no Flamengo é Erick Pulgar, que se recupera de cirurgia no pé direito. No entanto, Ayrton Lucas, Juninho, Matheus Gonçalves e Michael, nomes conhecidos do torcedor rubro-negro, ficaram fora da lista de relacionados por opção técnica de Filipe Luís.
O Rubro-Negro chega para esse confronto com moral após se classificar para as quartas de final da Libertadores, deixando o Internacional para trás. Líder do Brasileirão com 43 pontos, o time de Filipe Luís vai em busca de mais uma vitória para seguir com vantagem na liderança. O Cruzeiro, segundo colocado, tem 41 pontos (venceu o Inter no sábado).
Escalação do Vitória
O Vitória entra em campo com: Lucas Arcanjo; Lucas Braga, Lucas Halter, Zé Marcos e Ramon; Pepê, Ronald e Wendell; Erick, Aitor Cantalapiedra e Renato Kayzer.
Confira arbitragem e onde assistir Flamengo x Vitória
FLAMENGO X VITÓRIA
21ª RODADA DO BRASILEIRÃO
📆 Data e horário: segunda-feira, 25 de agosto, às 21h (de Brasília);
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro;
📺 Onde assistir Flamengo x Vitória: Premiere e Sportv;
🟨 Árbitro: Luís Fernandes de Lima (MG);
🚩 Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Leonardo Henrique Pereira (MG);
🖥️ VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG).
