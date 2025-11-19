Filipe Luís define escalação do Flamengo com novidades contra o Fluminense

O Flamengo divulgou a escalação para enfrentar o Fluminense nesta quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, em partida válida pela 34ª rodada do Brasileirão. Filipe Luís definiu a equipe com novidades entre os titulares e no banco de reservas.

continua após a publicidade

➡️ Fluminense x Flamengo: Dua Lipa vai estar em camarote no Maracanã

O Rubro-Negro não havia divulgado a lista de relacionados para o duelo, mantendo o suspense sobre a participação dos atletas que serviram suas respectivas seleções na Data Fifa. Entre eles, apenas Jorge Carrascal inicia a partida, enquanto Alex Sandro, Danilo e Plata estão no banco. Dos uruguaios, Varela também é opção, e Arrascaeta e Matías Viña não vão para o jogo.

Na defesa, o jovem João Victor foi mais uma vez escalado ao lado de Léo Pereira, e Léo Ortiz segue sendo desfalque por problema no tornozelo. Quem pode retornar ao time é Jorginho, que está no banco de reservas, recuperado de lesão muscular. Saúl e Pulgar serão os volantes titulares do Fla.

continua após a publicidade

Escalação do Flamengo

Desta forma, o Flamengo vai a campo com: Rossi; Emerson Royal, João Victor, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Saúl e Carracal; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Samuel Lino.

Já o Fluminense está escalado com: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Acosta; Serna, Canobbio e Eve.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo