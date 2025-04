Aos 31 minutos do segundo tempo da partida entre Vitória e Flamengo, um lance inusitado gerou a expulsão do técnico Thiago Carpini, no Barradão. Após o Rubro-Negro baiano empatar a partida com gol de Wellington Rato, o treinador se exaltou e chutou uma das bolas que ficam à beira do campo. O lance, então, foi analisado pelo VAR, que decidiu expulsá-lo.

Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Thiago Carpini comanda o Vitória no Barradão Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Em finalização de fora da área, Rato contou com desvio em Gerson para balançar as redes do Flamengo. Thiago Carpini extravasou diante da dificuldade do jogo, chutou uma das bolas que ficam à beira do campo e acabou expulso pelo árbitro Rafael Klein, que contou com auxílio do VAR.

Toda a euforia, no entanto, foi em vão, já que o Vitória não conseguiu preservar o empate e viu Bruno Henrique marcar o segundo do Flamengo aos 41 minutos da etapa final. A partida terminou em 2 a 1 e o Leão chegou a duas derrotas nas duas primeiras rodadas do Brasileirão.

Carpini desfalca o Vitória

Thiago Carpini reclamou muito depois de ser expulso, mas nada pôde fazer para reverter a decisão. Ele é o terceiro técnico expulso nesta rodada. Ramon Díaz, do Corinthians, levou vermelho na vitória diante do Vasco, no último sábado, e Zubeldía foi expulso neste domingo em empate do São Paulo contra o Atlético-MG, ambos por reclamação.

Devido ao cartão vermelho, Thiago Carpini não comanda o Vitória às 20h30 do próximo domingo (horário de Brasília) contra o Atlético-MG, na Arena MRV, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador, porém, estará à beira do campo nesta quinta-feira, quando o Rubro-Negro encara o Defensa y Justicia pela segunda rodada da fase de grupos da Sul-Americana, na Argentina.

O Vitória segue sem somar pontos no Brasileirão e vai em busca do primeiro triunfo na competição continental após empate com a Universidad Católica.