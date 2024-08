Filipe Luís abre o jogo sobre virar técnico do Flamengo após título do Mundial sub-20

Filipe Luís exibe medalha conquistada no Mundial sub-20 com o Flamengo ( Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/08/2024 - 20:23 • Rio de Janeiro (RJ)

Campeão com o Flamengo no Mundial sub-20, Filipe Luís abriu o jogo sobre a possibilidade de comandar a equipe profissional do Rubro-Negro no futuro. O treinador afirmou que ainda precisa se preparar mais e conquistar o carinho do torcedor do outro lado do campo.

- A responsabilidade é outra hoje, vai muito em função do resultado, não da minha performance. Eu sinto o peso do trabalho, mas estou fazendo o que mais amo, o que quero e me sinto cada vez mais preparado. Comecei no lugar certo, que é na base. Já errei, acertei. O jogador ficou para trás e tenho que conquistar o carinho dessa torcida do outro lado, como treinador. Se eu vir a treinar o Flamengo no futuro, é estar o mais preparado possível. Mas ainda tenho que me preparar. Não sei onde vou estar em janeiro. Eu amo estar no Flamengo. Eu amo esse clube, amo morar no Rio de Janeiro e amo ser treinador. Sou apaixonado por essa profissão. Quero estar trabalhando. Vou fazer todo o possível para um dia chegar lá.

Filipe Luís também revelou o motivo por ter começado a dirigir a base do Flamengo, onde passou pelo sub-17 antes de subir de categoria. O ex-atleta afirmou os desafios que está encontrando na nova profissão.

- O motivo que me fez querer começar na base era montar uma comissão. E ter pessoas muito qualificadas do meu lado. Conhecer como funciona uma comissão, dar função para cada um. Eu não tinha nem ideia de como funcionava. Além de me formar e me desenvolver como treinador, poder montar uma comissão de gente que me ajuda. Seria hipócrita dizendo que comecei como bom treinador. Faço minha parte.

Como treinador da base do Flamengo, Filipe Luís já conquistou a Copa Rio sub-17 e o Mundial sub-20. Na quinta-feira (29), o Rubro-Negro encara o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro sub-20 em jogo válido pelas quartas de final.