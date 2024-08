Filho de Tite, Matheus Bachi rasga elogios para reestreia de Michael: ‘Grande partida’

Michael fez boa estreia pelo Flamengo e foi elogiado por Matheus Bachi (Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/08/2024 - 22:56 • Rio de Janeiro (RJ)

Na reestreia de Michael, o camisa 30 marcou gol e foi ovacionado pelos torcedores do Flamengo na vitória sobre o RB Bragantino, no Maracanã. Na coletiva, Matheus Bachi elogiou a volta do atleta e reforçou a importância do atacante para o elenco.

- Jogador que tem característica de drible e finalização sempre vai trazer algo de diferente. Os movimentos de último terço, entrada de área, participação em bolas de cruzamento são características dele. Alguns ajustes e ele vai se desenvolver mais ainda. Fez uma grande partida. Feliz por ele voltar bem, estar disponível e se entregar pela equipe.

Até o momento, Michael é o único reforço do Flamengo na janela de transferências do meio do ano. O ponta chega como peça chave, principalmente por conta da grave lesão de Cebolinha, que não atua mais em 2024.

O atleta será uma opção para Tite no confronto contra o Bahia, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O camisa 30 foi o grande nome da partida contra o RB Bragantino e a peça que mais criou jogadas perigosas.