Fabrício Bruno rejeita proposta do West Ham e fica no Flamengo

Fabrício Bruno fica no Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 30/05/2024 - 12:19 • Rio de Janeiro (RJ)

O zagueiro Fabrício Bruno rejeitou a proposta do West Ham e, esta quinta-feira (30), se tornou o "dia do fico" no Flamengo. O jogador desistiu mesmo com o acerto encaminhado entre os clubes. A informação foi publicada primeiramente pelo "ge".

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Flamengo e West Ham tinham encaminhado o acerto. O clube inglês pagaria 15 milhões de euros (R$ 84,3 milhões na cotação atual) pela contratação de Fabrício Bruno. No entanto, o zagueiro reavaliou o salário e considerou baixo, tendo em vista que não era uma diferença significativamente maior do que recebe no Rubro-Negro.

Além disso, o contrato de Fabrício Bruno com o West Ham terminaria no meio de 2028. Já o vínculo com o Flamengo vai até o final do mesmo ano.

Fabrício Bruno ainda tentou chegar a aumentar a oferta salarial com o West Ham. Porém, o zagueiro ouviu um "não" e que os ingleses foram até o limite. Como o custo de vida em Londres é muito maior em relação ao Rio, o jogador fez as contas e optou por adiar o sonho de atuar no futebol europeu.

Fabrício Bruno participou dos primeiros jogos da Seleção em 2024 (Foto: Glyn Kirk/AFP)

O Flamengo volta a entrar em campo neste domingo (2). O Rubro-Negro fará um clássico contra o Vasco. A bola rola às 16h, no Maracanã.