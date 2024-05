Jornalista exalta Rodinei após título europeu: ‘Dia ruim para quem falou mal’

Rodinei conquistou a Conference League pelo Olympiacos (Foto: Divulgação/Olympiacos)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/05/2024 - 19:23 • Rio de Janeiro (RJ)

Ex-jogador do Flamengo, o lateral Rodinei conquistou a Conference League pelo Olympiacos nesta quarta-feira (29). O time grego bateu a Fiorentina na decisão do torneio. Nas redes sociais, o jornalista Renan Moura, da Rádio Globo/CBN, não perdoou os críticos do jogador.

- Rodinei é campeão da UEFA Europa Conference League. Esse é o Tweet. Um dia muito ruim pra quem tanto falou mal do lateral-direito que soube evoluir na carreira e brilhar. É o primeiro título europeu do Olympiacos. Rodilindo entra pra história! - escreveu Renan.

Aos 32 anos, Rodinei foi titular na temporada pelo Olympiacos, com 49 jogos, três gols e seis assistências. O lateral viveu períodos de altos e baixos pelo Flamengo, mas saiu em alta após conquistar a Libertadores e a Copa do Brasil, com gol de pênalti decisivo, em 2022.