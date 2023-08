Fabrício Bruno é um dos principais jogadores do Flamengo e vem acumulando atuações de destaque. Nos dois jogos contra o Grêmio, pela semifinal da Copa do Brasil, por exemplo, o zagueiro foi um dos principais responsáveis por sustentar a defesa rubro-negra e segurar o ataque Tricolor, garantindo a vaga na finalíssima. Abaixo, veja as estatísticas do camisa 15 e os mapas de calor nas partidas contra o time gaúcho.