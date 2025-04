Flamengo sofre novos desfalques no time titular para estreia na Libertadores

A lista de desfalques do Flamengo para a estreia na Libertadores não para de aumentar. Além de Arrascaeta e Danilo, Gerson, Wesley e Plata também não enfrentam o Deportivo Táchira nesta quinta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), na Venezuela.

Segundo o clube carioca, Plata apresentou sinais de fadiga, com faringite e febre, e foi vetado da partida pela primeira rodada da Libertadores. Já Wesley apresentou sinais de desgaste físico e mialgia após o retorno da Dta-Fifa com a Seleção Brasileira. Dessa forma, a comissão técnica e o departamento médico analisaram que o atleta está sem condições de jogo.

Flamengo terá desfalques importantes na Libertadores (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Já o meio-capista e capitão da equipe Gerson não se recuperou das dores na coxa esquerda. Ele se junta a Danilo e Arrascaeta, que também são desfalques. Ambos tratam de incômodo na coxa direita.

Preparação finalizada

Por conta da logística da viagem para a Venezuela, o treinamento deste quarta, o último antes da estreia, foi logo no início da manhã. Os jogadores chegaram ao Ninho do Urubu por volta das 7h.

A saída da delegação rubro-negra para o aeroporto será às 11h. A chegada em San Cristóbal está marcada para as 20h.

Provável escalação do Flamengo

O técnico Filipe Luís não contará com Danilo, Arrascaeta, Gerson, Wesley. Plata e Pedro. Dessa forma, o Flamengo deve estrear na Libertadores com: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro, Pulgar, De la Cruz e Luiz Araújo; Luiz Araújo, Michael e Bruno Henrique.

Confira a lista de relacionados

Alex Sandro

Allan

Ayrton Lucas

Bruno Henrique

Cleiton

Daniel Sales

De La Cruz

Dyogo Alves

Erick Pulgar

Cebolinha

Evertton Araújo

Varela

João Victor

Joshua

Juninho

Luiz Araújo

Léo Ortiz

Léo Pereira

Matheus Cunha

Matheus Gonçalves

Michael

Rossi

Wallace Yan

