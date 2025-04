Ficha do jogo 1ª Rodada Grupo C - Libertadores Data e Hora Quinta-feira (3), às 21h30 (horário de Brasília) Local Estádio Polideportivo de Pueblo Nuevo, em San Cristóbal (VEN) Árbitro Não definido Assistentes Não definido Var Não definido Onde assistir

Táchira e Flamengo se enfrentam nesta quinta-feira (3), às 21h30 (horário de Brasília) no Estádio Polideportivo de Pueblo Nuevo, em San Cristóbal (VEN). O confronto válido pela primeira rodada da Libertadores terá transmissão ao vivo do Disney+ (streaming) e ESPN (TV fechada).➡️ Clique para assistir no Disney+

Tudo sobre o jogo entre Táchira e Flamengo pela Libertadores (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Táchira x Flamengo

1ª RODADA - FASE DE GRUPOS - LIBERTADORES

📆 Data e horário: quinta-feira, 3 de abril de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Polideportivo de Pueblo Nuevo, em San Cristóbal (VEN);

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming) e ESPN (TV fechada)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Táchira: Jesús Camargo; Roberto Rosales, Vivas, Mauro Maidana e Yanniel Hernández; Juan Manuel Requena, Carlos Calzadilla e Maurice Cova; Carlos Sosa, Diomar Díaz (Daniel Saggiomo) e Bryan Castillo. Técnico: Edgar Pérez.

Flamengo: Rossi; Wesley, Léo Ortíz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, De La Cruz e Bruno Henrique; Luiz Araújo, Michael e Juninho. Técnico: Filipe Luís.