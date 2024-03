Ex-goleiro do Flamengo, Gabriel Batista disputa prêmio de jogador do mês de fevereiro em Portugal

Gabriel Batista é ex-goleiro do Flamengo (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/03/2024 - 15:06 • Rio de Janeiro (RJ)

Depois de ganhar o prêmio de melhor jogador da posição no mês de fevereiro, o goleiro Gabriel Batista está concorrendo ao prêmio de melhor jogador do mesmo mês na II Liga de Portugal. Aos 25 anos, o ex-Flamengo é o destaque do Santa Clara, líder da competição. Nesta temporada foram 12 jogos sem sofrer gols - o que torna o jogador líder na estatística contando as duas principais ligas portuguesas. Consolidado, Gabriel divide os méritos com o grupo e reforça que o foco é na conquista coletiva.

No mês de fevereiro Gabriel disputou quatro partidas, com três vitórias e um empate. Os 10 pontos somados mantiveram o time a ponto de distância do segundo colocado e a oito do terceiro. Durante toda a competição, foram apenas 14 gols sofridos, números que o fazem também o goleiro menos vazado da II Liga de Portugal. Gabriel reconhece que as estático as e o destaque são relevantes, mas ele prefere dividir os méritos com o grupo.

- É mais uma prova do trabalho que nós fazemos aqui diariamente no clube. O Robertinho (preparador de goleiros do clube, ex-Flamengo e Cruzeiro) exige bastante da gente. Temos uma comissão técnica do mais alto nível, um grupo qualificado, que nos proporciona ter uma equipe equilibrada defensivamente. Esse destaque individual me motiva, mas não me desvia do foco principal que é conquistar o acesso. O trabalho é feito nesse intuito - disse, completando.

- Essa é uma temporada de consolidação. Estou adaptado ao clube, à cidade e me vejo no lugar ideal para atingir o crescimento que espero para mim. Sigo trabalhando para evoluir, porque entendo que posso melhorar em alguns aspectos - afirmou.

Revelado pelo Flamengo, Gabriel Batista está na sua segunda temporada no Santa Clara. Titular absoluto da equipe, já são 55 jogos com o clube português. Com 56 pontos o Santa Clara lidera a competição, faltando nove jogos para o término da competição.