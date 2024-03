Arena Léo Ortiz? Entenda ‘profecia’ de simulador de futebol sobre estádio do Flamengo

Léo Ortiz é o novo zagueiro do Flamengo (Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 14/03/2024 - 14:15 • Rio de Janeiro (RJ)

Uma "profecia" inusitada viralizou entre os torcedores do Flamengo nas redes sociais. Após a chegada do zagueiro Léo Ortiz, rubro-negros recuperaram um vídeo de 2018, no qual o game Football Manager, principal simulador de futebol da atualidade, prevê que o estádio do clube se chamará "Arena Léo Ortiz".



É isso mesmo! Para tornar a história ainda mais assustadora, cabe destacar que, na época da simulação feita pelo youtuber Bit Fut, o atleta ainda pertencia ao Internacional e estava emprestado ao Sport. Abaixo, o Lance! apresenta mais detalhes.



➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A profecia do Football Manager



A simulação termina no ano de 2079 e Léo Ortiz é considerado um dos maiores ídolos do Flamengo. O motivo é uma passagem vitoriosa que ele teve como TREINADOR do clube durante quase 20 anos, entre 2041 e 2060.



Neste período, o "professor Ortiz" comandou o time rubro-negro a uma série absurda de títulos:



🏆 19x campeão do Brasileirão

🏆 16x campeão do Carioca

🏆 13x campeão da Copa do Brasil

🏆 10x campeão da Libertadores

🏆 10x campeão da Recopa Sul-Americana

🏆 4x campeão do Mundial



➡️ Revanche? Ganhe mais de R$450 na vitória do Corinthians sobre o São Bernardo



Na época em que o vídeo foi publicado (confira ao fim da matéria), Léo Ortiz chegou a brincar com o autor da simulação:



- Na moral, estou dando muita risada. Uma galera mandando eu virar técnico do Flamengo. Fui olhar o vídeo agora. Que resenha - mandou o zagueiro a Bit Fut.

Na simulação, a Arena Léo Ortiz é construída em 2063 - três anos após o zagueiro/técnico deixar o clube - e tem capacidade para 103 mil pessoas. Já pensou se isso vira realidade, torcedor?

Léo Ortiz é o novo zagueiro do Flamengo (Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)