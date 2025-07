Após a partida contra o São Paulo, os jogadores do Flamengo receberam folga no domingo (13). Assim, se reapresentam nesta segunda-feira, às 9h30 (de Brasília), no Ninho do Urubu. O clube carioca divulgou a programação do elenco para essa semana, que contará com jogos contra Santos e Fluminense.

A partida contra o Peixe será na quarta-feira, às 20h, na Vila Belmiro. Além do treino de segunda, o Rubro-Negro realizará atividades na terça, também às 9h30, visando o jogo. No mesmo dia, às 16h15, a delegação embarca para o confronto.

Clássico com o Fluminense

Após o confronto contra o Santos, o Flamengo encara o Fluminense. O clássico será no domingo, às 19h30, no Maracanã. O Rubro-Negro terá três treinamentos visando o jogo.

Jogadores durante treino (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Veja a agenda do Flamengo para essa semana

Data Horário Atividade segunda-feira 9h30 Treino terça-feira 9h30 Treino terça-feira 16h15 Voo quarta-feira 20h Jogo contra o Santos quinta-feira 1h30 Voo quinta-feira 15h30 Treino sexta-feira 15h30 Treino sábado 9h30 Treino domingo 19h30 Jogo contra o Fluminense

