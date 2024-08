Estádio do Flamengo: clube e prefeitura do Rio assinam acordo; veja os próximos passos

Rodolfo Landim assina novo acordo com a Prefeitura do Rio de Janeiro por novo estádio (Foto: Divulgação / Flamengo)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/08/2024 - 17:54 • Rio de Janeiro

O Flamengo deu mais um passo importante para a concretização do desejo do estádio próprio nesta sexta-feira (16). Conforme divulgou a assessoria do clube, o presidente Rodolfo Landim assinou o termo de promessa de compra e venda do terreno do Gasômetro, em nova reunião na sede da Prefeitura do Rio de Janeiro. Agora, o rubro-negro carioca tem o direito jurídico sobre o local.

Além do mandatário, o vice-presidente geral e jurídico Rodrigo Dunshee, o vice-presidente de Patrimônio, Marcos Bodin, e o vice-presidente de Comunicação e Marketing, Gustavo Oliveira, também representaram o clube na reunião. Por parte da prefeitura, estiveram presentes o deputado federal Pedro Paulo, o Secretário de Esportes da cidade, Guilherme Schleder, e Jorge Arraes, Secretário de Coordenação Governamental do município.

- Mais um passo em direção à concretização desse grande sonho. Agradeço a todos aqui presentes, que estão de alguma forma contribuindo para isso acontecer. Cada passo em direção ao nosso sonho é muito importante… A ideia é que a gente tenha a escritura definitiva muito em breve. Ainda temos um longo caminho pela frente, mas até agora tem andado muito bem. Seguimos firmes e otimistas no nosso propósito. Queremos fazer uma grande corrente rubro-negra para que todos acompanhem e cobrem a administração do clube para concretizar esse sonho. Claro que dependemos de algumas coisas que não estão no controle total do Flamengo, como as licenças que ainda vamos receber da prefeitura, mas vamos correr atrás - disse o mandatário.

Retrospectiva

No último dia 21 de junho, a Prefeitura do Rio de Janeiro iniciou o processo de desapropriação do terreno do Gasômetro por meio do Decreto 54.961. No dia 9 de julho, o edital do leilão foi publicado no Diário Oficial da cidade. Duas semanas depois, o Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou a participação do clube no evento.

Sem concorrentes no leilão, o Rubro-Negro conseguiu arrematar o local por R$ 138.195.000,00 no dia 31 de julho. O prefeito Eduardo Paes foi o responsável por homologar a proposta. O pagamento da quantia aconteceu dias após a publicação do ato no Diário Oficial, à vista. O último passo, dado nesta sexta-feira (16), o presidente Rodolfo Landim assinou a proposta de compra e venda do terreno.

O próximo ato será obter a escritura definitiva do imóvel. Até o momento, a estimativa da diretoria é de inaugurar o estádio no dia 15 de novembro de 2029, aniversário do clube.