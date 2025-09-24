menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Mauro Cezar defende jogador do Flamengo criticado pela torcida: ‘Menos culpado’

Volante foi titular contra o Vasco no Maracanã

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 24/09/2025
05:50
Mauro Cezar
imagem cameraMauro César escreve colunas com frequeência para o UOL (Foto: Reprodução/Jovem Pan)
Em sua coluna de opinião no portal UOL, Mauro Cézar definiu a atuação de Allan no duelo entre Flamengo e Vasco como "segura" e com "bons números". O jornalista enxerga certa perseguição e impaciência da torcida rubro-negra com o volante e acredita que ele ocupa papel de "Bode expiatório" no Flamengo.

Mauro Cezar ameniza críticas a Allan

O texto abaixo é composto por trechos da coluna do jornalista no UOL.

" "Bode expiatório" é uma expressão utilizada para apontar alguém que leva a culpa por algo, mesmo que seja inocente. No futebol é o jogador que a torcida detesta e ela responsabiliza por tudo de negativo que ocorra em campo.

No Flamengo o bode expiatório responde pelo nome de Allan. Volante de boa técnica, passador, mais afeito a interceptações e circulação da bola do que carrinhos, foi contratado após enorme insistência do então treinador Jorge Sampaoli.

Boa parte dos rubro-negros não gosta dele, e o que faz em campo é irrelevante para essa turma. O negócio é reclamar do Allan, xingar o Allan, culpar o Allan quando o resultado não é aquele que gostariam. Algo implacável e repetitivo.

Allan pode ser o bode expiatório dessa parte da torcida. Mas como quase todos aqueles que ganham o rótulo, ele é o menos culpado pelo que está frustrando os rubro-negros nesta semana".

Allan em ação pelo Flamengo no Maracanã (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
Allan em ação pelo Flamengo no Maracanã (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Flamengo x Estudiantes

Na quinta-feira (25), o Flamengo vai até La Plata, na Argentina, para enfrentar o Estudiantes pelo duelo de volta das quartas de final da Copa Libertadores, com a vantagem de um gol, construída no Maracanã. Allan está entre os relacionados da equipe de Filipe Luís.

