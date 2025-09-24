Mauro Cezar defende jogador do Flamengo criticado pela torcida: ‘Menos culpado’
Volante foi titular contra o Vasco no Maracanã
- Matéria
- Mais Notícias
Em sua coluna de opinião no portal UOL, Mauro Cézar definiu a atuação de Allan no duelo entre Flamengo e Vasco como "segura" e com "bons números". O jornalista enxerga certa perseguição e impaciência da torcida rubro-negra com o volante e acredita que ele ocupa papel de "Bode expiatório" no Flamengo.
Luxemburgo escolhe favorito ao título do Brasileirão: ‘Muito dentro’
Fora de Campo
Torcedores do Flamengo celebram novidade nos relacionados contra Estudiantes: ‘Agora vai’
Fora de Campo
Torcedores do Lanús analisam duelo contra Fluminense: ‘Saber perder’
Fora de Campo
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Mauro Cezar ameniza críticas a Allan
O texto abaixo é composto por trechos da coluna do jornalista no UOL.
" "Bode expiatório" é uma expressão utilizada para apontar alguém que leva a culpa por algo, mesmo que seja inocente. No futebol é o jogador que a torcida detesta e ela responsabiliza por tudo de negativo que ocorra em campo.
No Flamengo o bode expiatório responde pelo nome de Allan. Volante de boa técnica, passador, mais afeito a interceptações e circulação da bola do que carrinhos, foi contratado após enorme insistência do então treinador Jorge Sampaoli.
Boa parte dos rubro-negros não gosta dele, e o que faz em campo é irrelevante para essa turma. O negócio é reclamar do Allan, xingar o Allan, culpar o Allan quando o resultado não é aquele que gostariam. Algo implacável e repetitivo.
Allan pode ser o bode expiatório dessa parte da torcida. Mas como quase todos aqueles que ganham o rótulo, ele é o menos culpado pelo que está frustrando os rubro-negros nesta semana".
Flamengo x Estudiantes
Na quinta-feira (25), o Flamengo vai até La Plata, na Argentina, para enfrentar o Estudiantes pelo duelo de volta das quartas de final da Copa Libertadores, com a vantagem de um gol, construída no Maracanã. Allan está entre os relacionados da equipe de Filipe Luís.
➡️ Torcedores do Flamengo celebram novidade nos relacionados contra Estudiantes: ‘Agora vai’
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias