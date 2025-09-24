Flamengo encerra nesta quarta a preparação para o jogo contra o Estudiantes na Argentina

LA PLATA (ARG) — O Flamengo encerra nesta quarta-feira (24) a preparação para a grande decisão contra o Estudiantes. Em solo argentino, a equipe de Filipe Luís realizará atividade no centro de treinamento do Defensa y Justicia, que fica próximo ao estádio do clube de La Plata. As equipes se enfrentam na quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. O time brasileiro conta com a vantagem da vitória no jogo de ida.

O Flamengo desembarcou na Argentina na noite de terça-feira. O trajeto entre o aeroporto, em Buenos Aires, e o hotel em que a delegação ficará hospedada durou cerca de uma hora e vinte minutos. A equipe chegou ao local em dois ônibus separados, um para os jogadores e outro para membros da comissão técnica.

Chegada do Flamengo na Argentina (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

O treino desta quarta-feira definirá a situação de Jorginho. O meio-campista, que está de volta aos jogos do Flamengo, foi relacionado para a partida e está com o restante do elenco na Argentina. A dúvida é se o técnico Filipe Luís optará por iniciar com o meia entre os titulares ou deixá-lo no banco de reservas. O Flamengo tem apenas dois desfalques para a partida: o meio-campista Pulgar e o atacante Michael, ambos por questões médicas.

Com a vitória por 2 a 1 no Maracanã, o Flamengo precisa apenas de um empate para carimbar a classificação às semifinais da Libertadores. Em caso de derrota por um gol de diferença, a decisão será definida nos pênaltis. Quem avançar no duelo entre Flamengo e Estudiantes enfrentará o Racing, da Argentina, que eliminou o Vélez nesta terça-feira.

