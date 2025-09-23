Jorginho revela expectativa do Flamengo contra Estudiantes: ‘Muito confiante’

Jorginho é a grande notícia no Flamengo para o jogo de volta das quartas de final da Libertadores, contra o Estudiantes, em La Plata (ARG), nesta quinta-feira (25). O volante volta a estar à disposição após um mês de ausência por conta de edema na coxa esquerda.

Nesta terça-feira (23), ítalo-brasileiro comentou a expectativa para a partida decisiva e o retorno aos gramados. Segundo ele, a equipe comandada por Filipe Luís está confiante para o duelo no Estádio Jorge Luis Hirschi.

— A gente sabe a importância do jogo. Minha expectativa pessoal é grande de poder voltar a campo. Senti que foi um longo período, não estou acostumado com isso, então a vontade é grande de voltar a jogar, ajudar os companheiros e o Flamengo — declarou o jogador à "Flamengo TV".

— A gente está muito confiante para esse grande jogo, que vai ser muito difícil, fora. Temos que continuar assim, continuar acreditando, independentemente de onde seja o jogo, e impor o nosso futebol, o que a gente trabalhou e preparou, porque, obviamente, queremos ir para ganhar — concluiu o volante rubro-negro.

A bola rola para o duelo entre Estudiantes e Flamengo às 21h30 de quinta-feira (25), pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. Na ida, vitória rubro-negra por 2 a 1, no Maracanã.

