Jorginho revela expectativa do Flamengo contra Estudiantes: ‘Muito confiante’

Meio-campista está à disposição após um mês ausente por lesão

WhatsApp-Image-2024-05-06-at-12.02.08-aspect-ratio-1024-1024
Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 23/09/2025
22:26
Jorginho treino Flamengo Estudiantes
imagem cameraJorginho em treino do Flamengo antes de duelo com o Estudiantes (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
Jorginho é a grande notícia no Flamengo para o jogo de volta das quartas de final da Libertadores, contra o Estudiantes, em La Plata (ARG), nesta quinta-feira (25). O volante volta a estar à disposição após um mês de ausência por conta de edema na coxa esquerda.

Nesta terça-feira (23), ítalo-brasileiro comentou a expectativa para a partida decisiva e o retorno aos gramados. Segundo ele, a equipe comandada por Filipe Luís está confiante para o duelo no Estádio Jorge Luis Hirschi.

— A gente sabe a importância do jogo. Minha expectativa pessoal é grande de poder voltar a campo. Senti que foi um longo período, não estou acostumado com isso, então a vontade é grande de voltar a jogar, ajudar os companheiros e o Flamengo — declarou o jogador à "Flamengo TV".

— A gente está muito confiante para esse grande jogo, que vai ser muito difícil, fora. Temos que continuar assim, continuar acreditando, independentemente de onde seja o jogo, e impor o nosso futebol, o que a gente trabalhou e preparou, porque, obviamente, queremos ir para ganhar — concluiu o volante rubro-negro.

A bola rola para o duelo entre Estudiantes e Flamengo às 21h30 de quinta-feira (25), pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. Na ida, vitória rubro-negra por 2 a 1, no Maracanã.

Jorginho acompanhou Flamengo x Vasco em um camarote do Maracanã (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
Jorginho em ação pelo Flamengo; jogador volta a estar à disposição diante do Estudiantes (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

