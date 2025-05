Super maio: Flamengo terá sequência pesada de jogos

O Flamengo entra em campo na noite desta quinta-feira (1), pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O confronto contra o Botafogo-PB, em São Luís (MA), será o primeiro de uma sequência de nove jogos em maio, em compromissos que envolvem três competições: Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores.

Das nove partidas do Flamengo em maio, cinco serão como mandante, e quatro como visitante.

Veja a sequência

Os três primeiros jogos do Flamengo neste mês serão distantes do Rio de Janeiro, contra Botafogo-PB (Copa do Brasil), Cruzeiro (Brasileirão) e Central Córdoba (Libertadores). Posteriormente, terá quatro compromissos como mandante, diante de Bahia (Brasileirão), LDU (Libertadores), Botafogo (Brasileirão) e Botafogo-PB (Copa do Brasil).

Flamengo entra em campo nesta quinta-feira (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

As últimas duas partidas do Flamengo no mês serão contra o Palmeiras (Brasileirão), fora de casa, e Deportivo Táchira (Liberadores), no Maracanã.

Confira os jogos do Flamengo em maio

Data Jogo Competição 01/05/2025 Botafogo-PB x Flamengo Copa do Brasil 04/05/2025 Cruzeiro x Flamengo Brasileirão 07/05/2025 Central Córdoba x Flamengo Libertadores 10/05/2025 Flamengo x Bahia Brasileirão 15/05/2025 Flamengo x LDU Libertadores 18/05/2025 Flamengo x Botafogo Brasileirão 21/05/2025 Flamengo x Botafogo-PB Copa do Brasil 25/05/2025 Palmeiras x Flamengo Brasileirão 28/05/2025 Flamengo x Deportivo Táchira Libertadores

Jogo do Flamengo nesta quinta-feira

A equipe de Filipe Luís deve contar com algumas modificações. Alex Sandro e Arrascaeta, por exemplo, não devem viajar com a delagação. No gol, Rossi dá lugar para Matheus Cunha, que recebe oportunidade com o treinador rubro-negro.

Confira as informações do jogo entre BOTAFOGO-PB e FLAMENGO na Copa do Brasil

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO-PB X FLAMENGO

3ª FASE (JOGO DE IDA) – COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: quinta-feira, 1 de maio, às 20h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Castelão, São Luís (MA)

📺 Onde assistir: Prime Video+;

🟨 Árbitro: João Vitor Gobi (SP);

🚩 Assistentes Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP);

🖥️ VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BOTAFOGO-PB (Técnico: Antônio Carlos Zago)

Michael Fracaro; Lucas Lopes, Reniê, Marcelo Augusto, Evandro, Thallyson, JP Iseppe e Gabriel Honório; Rafinha, Rodrigo Alves e Henrique Dourado (Denílson).

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Matheus Cunha; Varela, Danilo, Léo Pereira (ou Léo Ortiz) e Ayrton Lucas; Pulgar (ou Evertton Araújo), Allan e Matheus Gonçalves; Plata, Michael e Juninho.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real