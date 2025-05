O técnico Filipe Luís definiu a escalação do Flamengo para enfrentar o Botafogo-PB na noite desta quinta-feira (1), pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Para o confronto no Estádio Castelão, em São Luís (MA), às 20h (de Brasília), o Rubro-Negro, atual campeão da competição, entrará em campo com uma equipe modificada.

Rossi, De la Cruz, Arrascaeta, Pedro e Alex Sandro foram poupados e nem sequer viajaram com a delegação carioca para a partida.

Dessa forma, o Flamengo está escalado com: Matheus Cunha; Varela, João Victor, Danilo e Ayrton Lucas; Allan, Evertton Araújo e Luiz Araújo; Michael, Plata e Bruno Henrique.

Escalação do Botafogo-PB

O Botafogo-PB, que optou por vender o mando de campo, conta com Henrique Dourado, ex-jogador do Flamengo. Ele começa entre os titulares. Veja como o técnico Antônio Carlos Zago escalou a equipe: Michael Fracaro, Erick, Reniê, Marcelo Augusto e Evandro; Gama, JP Iseppe, Gabriel Honório; Guilherme Santos, Rodrigo Alves e Henrique Dourado.

Confira as informações do jogo entre BOTAFOGO-PB e FLAMENGO na Copa do Brasil

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO-PB X FLAMENGO

3ª FASE (JOGO DE IDA) – COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: quinta-feira, 1 de maio, às 20h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Castelão, São Luís (MA)

📺 Onde assistir: Prime Video+;

🟨 Árbitro: João Vitor Gobi (SP);

🚩 Assistentes Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP);

🖥️ VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG).

