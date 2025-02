Escalações de Portuguesa-RJ x Flamengo: Rubro-Negro definido após conquista da Supercopa

O Flamengo está escalado para a partida contra a Portuguesa-RJ na noite desta quarta-feira (5), pela oitava rodada do Campeonato Carioca. No Estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG), a bola rola às 19h (de Brasília). Por conta do desgaste da Supercopa do Brasil, na vitória diante do Botafogo, o técnico Filipe Luís optou por escalar o Rubro-Negro com time alternativo.

continua após a publicidade

Grande parte dos titulares nem sequer foram relacionado para o confronto. A grande novidade no time que entrará em campo será Danilo, zagueiro recém-contratado. Arrascaeta e Cebolinha também começam a partida no time titular.

Assim, o Flamengo está escalado com: Matheus Cunha; Daniel Sales, Danilo, Cleiton e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Allan e Arrascaeta; Cebolinha, Luiz Araújo e Juninho.

continua após a publicidade

Camisa do uruguaio De Arrascaeta para a partida desta quarta (Foto: Divulgação/Flamengo)

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

No Campeonato Carioca, o Flamengo tem 10 pontos, com campanha de três vitórias, um empate e duas derrotas.

A Portuguesa entra em campo com: Douglas Borges, Lucas Mota, Victor Pereira, Thomás Kayck e MV; Henrique Rocha, Willian, João Paulo e Romarinho; Elicley e Hélio Paraíba, escalada pelo técnico Douglas Ferreira.

Próximos jogos do Flamengo no estadual

Após a partida contra a Portuguesa, a equipe de Filipe Luís terá três clássicos em sequência. O primeira será com o Fluminense. As equipes se enfrentam no sábado, às 16h30, no Maracanã. Posteriormente, o Rubro-negra encara Botafogo e Vasco nos dias 12 e 15 deste mês, respectivamente.

continua após a publicidade

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real