Escalações de Deportivo Táchira x Flamengo: veja como os times entram em campo

Deportivo Táchira, da Venezuela, e Flamengo estão escalados para a partida da noite desta quinta-feira (3), pela primeira rodada da Libertadores. Para o confronto no estádio Pueblo Nuevo, o técnico Filipe Luís escalou a sua equipe com Bruno Henrique e Cebolinha no ataque. Ayrton Lucas será titular na lateral esquerda.

O Rubro-Negro conta com Arrascaeta, Danilo, Gerson, Wesley e Plata, além de Pedro e Viña, que ainda não jogaram neste ano. Assim, o treinador escalou a equipe com: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, De la Cruz e Luiz Araújo; Cebolinha, Michael e Bruno Henrique.

O Deportivo Táchira, segundo colocado do Campeonato Venezuelano, vai a campo com: Jesús Camargo; Roberto Rosales, Vivas, Tamiche e Maidana; Camacho, Cova, Requena e Saggiomo; Sosa e Bryan Castillo.

Táchira e Flamengo estão escalados (Foto: Divulgação)

✅ FICHA TÉCNICA

Táchira x Flamengo

1ª RODADA - FASE DE GRUPOS - LIBERTADORES

📆 Data e horário: quinta-feira, 3 de abril de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Polideportivo de Pueblo Nuevo, em San Cristóbal (VEN);

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming) e ESPN (TV fechada)

