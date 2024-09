Escalação do Flamengo: Tite define time para enfrentar o Peñarol pela Libertadores; veja escalação

Tite comanda o elenco do Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 19/09/2024 - 08:59 • Rio de Janeiro

Tite definiu os titulares do Flamengo para enfrentar o Peñarol, nesta quinta-feira (19), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores, às 19h (de Brasília), no Maracanã. Segundo informações do jornalista Fred Gomes, do "ge", De la Cruz volta à equipe rubro-negra no lugar de Léo Ortiz, Alex Sandro é mantido e Gabigol está fora do duelo.

➡️ Mística em Flamengo x Peñarol aponta que um dos dois será campeão da Libertadores

Recuperado de lesão, o meio-campista De La Cruz volta a ser escalado entre os 11 iniciais, depois de três semanas. O camisa 18 entra na vaga de Léo Ortiz, que vem de uma sequência de jogos atuando como volante depois da série de desfalques da equipe carioca.

Alex Sandro e Plata, estreantes no empate contra o Vasco, no último domingo, seguem na equipe após terem boas atuações no clássico e estão à disposição do técnico Tite.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Além dos citados, Gabigol está fora da jogo devido a um fibrose no músculo posterior da coxa direita. O atacante, apesar de não ter sido diagnosticado com lesão na região, fica fora da lista de relacionados por precaução, de acordo com comunicado do clube.

Contudo, o time do Flamengo para enfrentar o Peñarol deve ter: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, De la Cruz, Gerson e Arrascaeta; Plata e Bruno Henrique.

As equipes voltam a se enfrentar depois de cinco anos, quando estiveram frente a frente na fase de grupos da Libertadores no ano mágico de 2019. O confronto desta quinta com os uruguaios é o primeiro entre os times pelas quartas de final da competição sul-americana, e a partida de volta será realizada no próximo dia 26, em Montevidéu, também às 19h.

O Flamengo inicia as quartas de final da Libertadores diante de sua torcida (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)