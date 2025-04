A escalação do Flamengo para a estreia na Libertadores, nesta quinta-feira (3), contra o Deportivo Táchira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Polideportivo de Pueblo Nuevo, em San Cristóbal, na Venezuela, é um problema para Filipe Luís. Com peças de peso entregues ao departamento médico e outras fora por desgaste, o técnico do Rubro-Negro fará modificações simples e deve manter a estrutura tática da equipe.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Ao todo são sete baixas no elenco, sendo três mais recentes para o duelo com o Deportivo Táchira: Wesley, Gerson e Gonzalo Plata. Outros nomes como Arrascaeta, Danilo, Viña e Pedro já não estavam à disposição.

Veja a escalação do Flamengo

A tendência é que a estrutura seja a mesma do empate em 1 a 1 com o Internacional pela estreia do Brasileirão. Há dúvida no meio, ainda que a dupla formada por Erick Pulgar e De la Cruz desponte como favorita. Varela, naturalmente, assume o lugar de Wesley na lateral-direita.

continua após a publicidade

➡️ Estreias do Flamengo na Libertadores; veja retrospecto

Gerson desfalca o Flamengo por problema muscular (Foto: Fernando Torres/AGIF)

Com isso, Filipe Luís deve montar a escalação do Flamengo para a estreia na Libertadores 2025 com: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, De la Cruz, Luiz Araújo e Michael; Bruno Henrique e Juninho.

Tudo sobre o jogo entre Táchira e Flamengo pela Libertadores (onde assistir, horário, escalações e local)

Táchira e Flamengo se enfrentam nesta quinta-feira (3), às 21h30 (horário de Brasília) no Estádio Polideportivo de Pueblo Nuevo, em San Cristóbal (VEN). O confronto válido pela primeira rodada da Libertadores terá transmissão ao vivo do Disney+ (streaming) e da ESPN (TV fechada).➡️ Clique para assistir no Disney+

continua após a publicidade

FICHA TÉCNICA

Táchira x Flamengo

1ª RODADA - FASE DE GRUPOS - LIBERTADORES

Data e horário: quinta-feira, 3 de abril de 2025, às 21h30 (de Brasília);

Local: Estádio Polideportivo de Pueblo Nuevo, em San Cristóbal (VEN);

Onde assistir: Disney+ (streaming) e ESPN (TV fechada)