Libertadores: técnicos de Deportivo Táchira e Flamengo trilham caminhos parecidos

Deportivo Táchira, da Venezuela, e Flamengo se enfrentam nesta quinta-feira (3) pela primeira rodada do Grupo C da Libertadores. A partida será no estádio Pueblo Nuevo de San Cristóbal, às 21h30 (de Brasília). Na beira do campo, as equipes contam com treinadores (Edgar Pérez Greco e Filipe Luís) que traçam trajetórias parecidas por seus clubes. O Lance! te conta essa história.

Assim como o treinador do Flamengo, o comandante do Táchira também fez história como jogador vestindo as cores do clube. Edgar Pérez Greco atuou como atacante em mais de 270 partidas com a camisa dos aurinegros, e acumulou títulos pela equipe.

Edgar Pérez Greco como jogador do Deportivo Táchira (Foto: Divulgação)

Da mesma forma como Filipe Luís, o venezuelano iniciou a carreira como treinador logo após pendurar as chuteiras, e no seu clube de coração. Ele aceitou o convite para integrar a comissão técnica de Eduardo Saragó, um dos destaques do futebol local nos últimos anos. No entanto, com a demissão dele em 2024, Edgar Pérez Greco assumiu o comando técnico da equipe e conduziu até o título nacional.

- Pérez Greco é um treinador parecido com Filipe Luís, com a diferença de que o brasileiro, obviamente, jogou na Europa e Pérez Greco sempre fez carreira no futebol venezuelano, mas sim, ele é um ótimo treinador. Alguém que estudou muito e se preparou. Prepara muito bem os jogos de sua equipe, embora haja uma grande diferença entre Táchira de Pérez Greco, e Flamengo de Filipe Luís - disse Richard Méndez, repórter da ESPN dos Estados Unidos, em entrevista ao Lance!.

Edgar Pérez Greco como treinador do time venezuelano (Foto: Divulgação)

- Ele é um ídolo da torcida, pelo futebol que jogou em campo, pelo que significa para ele as cores do Deportivo Táchira, embora tenha jogado em outros times, mas é autêntico do Táchira, é visto assim. E obviamente porque a linhagem de sua família é da própria fundação do time - completou o jornalista venezuelano.

Ligação familiar

A ligação de idolatria de Pérez Greco com o Deportivo Táchira tem um aspecto interessante. Antes mesmo de mostrar o seu valor em campo, ele já tinha o carinho da torcida por conta de um fator familiar. Afinal, seu avô, Antonio Gaetano Greco, foi um dos fundadores do clube. Ele morreu em dezembro de 2020, vítima da Covid-19.

Homenagem para Pérez Greco em um dos muros do Deportivo Táchira (Foto: Divulgação)

