Tite poderá contar com reforços para escalar o Flamengo contra o Criciúma pelo Brasileirão. (Gilson Lobo/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/07/2024 - 05:00 • Rio de Janeiro

O Flamengo tem uma boa notícia para voltar a briga pelo topo da tabela do Campeonato Brasileiro: a volta dos convocados da Copa América. Os ururguaios De La Cruz, Arrascaeta, Matías Viña e Varela retornam para enfrentar o Criciúma neste sábado (20), no Mané Garrincha, em Brasília, pela 18ª rodada.

Após um mês sem alguns de seus principais jogadores, Tite finalmente irá contar com Arrascaeta e De La Cruz, que devem ser titulares. Porém Matías Viña e Varela devem começar no banco, dando lugar para Wesley e Ayrton Lucas, segundo o jornalista Venê Casagrande.

Na última partida, o Rubro-Negro tropeçou contra o Fortaleza, na derrota por 1 a 0 no Maracanã, e não jogou contra o Internacional na última rodada, por conta de uma partida atrasada do time gaúcho pela Copa do Brasil. Por isso, o confronto contra o Criciúma se faz ainda mais importante para voltar à ponta da tabela.

Apesar da volta dos ururguaios, a comissão de Tite não poderá contar com Bruno Henrique, que se recupera de uma lesão no tornozelo direito. O jogador não participa de treino e não viaja para Brasília. Por outro lado, terá a volta de Cebolinha, e Gabigol, liberado para competir.

Meio-campista uruguaio está de volta ao Flamengo e deve ser titular contra o Criciúma. (Gilvan de Souza/CRF)

Provável escalação

Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson; Everton Cebolinha e Pedro.

O Flamengo atualmente ocupa a terceira posição, atrás de Palmeiras, com 33 pontos, e Botafogo, atual líder, com 36 pontos. Com um jogo a menos, o Rubro-Negro, com 31, precisa voltar a vencer contra o Criciúma para retormar a briga pela liderança. O Mais Querido entre em campo a partir das 16h (Brasília), no Mané Garrincha, com transmissão dos canais Premiere. (Clique para assinar e assistir aos jogos do Premiere no Globoplay).

