Atlético-MG x Flamengo: onde assitir, horário e prováveis escalações

Escrito por Lance! • Publicada em 09/11/2024 - 15:49 • Belo Horizonte, em Minas Gerais

Atlético-MG e Flamengo se enfrentam pela final da Copa do Brasil 2024 neste domingo (10), às 16h (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo (canal aberto), do Sportv (canal fechado), do Prime Video (streaming) e do Premier (pay-per-view).

Atletico-MG e Flamengo se enfrentam neste domingo (10) pela final da Copa do Brasil (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

No jogo de ida, o Rubro-Negro fez a lição de casa e venceu o Galo no Maracanã por 3 a 1. Arrascaeta e Gabigol (2x) marcaram pelo clube carioca e Alan Kardec diminui para os mineiros. O Atlético-MG precisa de dois gols de diferença para levar a disputa para os pênaltis ou três para garantir o título no tempo regular.

✅ FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG X FLAMENGO

FINAL - COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: domingo, 10 de novembro de 2024, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte;

📺 Onde assistir: TV Globo (canal aberto), Sportv (canal fechado), Prime Video (streaming) e Premier (pay-per-view).;

🟨 Árbitro: Raphael Claus

🚩 Assistentes: Neuza Ines Back e Danilo Ricardo Simon Manis.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Atlético-MG: Everson; Lyanco, Alonso, Battaglia e Guilherme Arana; Zaracho (Alan Kardec), Otávio, Alan Franco e Scarpa; Paulinho e Hulk. Técnico: Gabriel Milito.

Flamengo: Rossi; Wesley, Léo Pereira, Léo Ortiz e Alex Sandro; Pulgar, Evertton Araújo, Gerson e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Filipe Luís.

