Wesley, porém, perdeu espaço no Fla (Foto: Alexandre LOUREIRO / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 15/03/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Envolvido em polêmica fora dos gramados, Wesley, do Flamengo, foi colocado como um dos laterais mais promissores do mundo. A constatação é do Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esporte (CIES Football Observatory).

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Segundo pesquisa do instituto, o defensor está na quarta posição do ranking entre atletas sub-21. A lista contém jogadores como Alejandro Balde, do Barcelona, e Rico Lewis, do Manchester City.

A pesquisa avaliou o desempenho de atletas da mesma faixa etária e posição nos últimos 365 dias, levando em consideração também o nível de exigência das competições.

Apesar do reconhecimento internacional, Wesley perdeu espaço no Flamengo. Atualmente, o titular da equipe de Tite é o uruguaio Varela.

VEJA OS 10 LATERAIS MAIS PROMISSORES DO MUNDO

1° - Archie Gray (Leeds - ING)

2º - Andrei Borza (Rapid Bucaresti - ROM)

3º - Alejandro Balde (Barcelona - ESP)

4° - Wesley (Flamengo)

5º - Rico Lewis (Mancester City - ING)

6º - Milos Kerkez (Bournemouth - ING)

7º - Agustín Giay (San Lorenzo - ARG)

8º - Caleb Wiley (Atlanta United - EUA)

9º - Kosta Nedeljkovic (Crvena Zvezda - SRB)

10º - Arnau Martínez (Girona - ESP)

Wesley teve reconhecimento internacional por suas atuações no Flamengo (Foto: Reprodução/Instagram Wesley)

POLÊMICA

Lateral do Flamengo, Wesley é acusado de agredir o empresário Kaio Mana, que registrou um boletim de ocorrência contra o atleta no Rio de Janeiro.

Kaio Mana foi acusado de ter tirado uma foto do jogador sem autorização, o que foi negado pelo empresário. Após uma discussão, o defensor rubro-negro teria acertado um soco em Kaio, que ficou com uma marca roxa no olho e um corte na boca.