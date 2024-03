Empresário alega ter sido agredido por jogador do Flamengo em quiosque no Rio; entenda

Wesley, do Flamengo, é acusado de agressão por um empresário (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/03/2024 - 18:15 • Rio de Janeiro (RJ)

Um empresário alegou ter sido agredido pelo lateral-direito Wesley, do Flamengo, no último domingo (10), em um quiosque na Barra da Tijuca, no Rio. De acordo com o portal "Ge", Kaio Mana registrou um boletim de ocorrência contra o jogador de 20 anos nesta segunda (11).

Kaio alegou que Wesley o acusou de ter tirado uma foto do jogador sem autorização, o que foi negado pelo empresário. Após uma discussão, o lateral do Flamengo teria acertado um soco em Kaio, que ficou com uma marca roxa no olho e um corte na boca após a agressão.

- Depois do soco eu fiquei um pouco preocupado. Ele me ameaçou. Falou que eu ia pagar caro se fosse jogar na mídia, me ameaçou de morte. Só que não tem como porque ele me agrediu, minha boca está doendo. Por medo eu não quis fazer o boletim de ocorrência ontem (domingo). Aí hoje liguei para os meus advogados, e eles me aconselharam a vir aqui (delegacia) para proteger a minha imagem e a minha vida - disse Kaio.

Ainda conforme o portal, o delegado que cuida do caso solicitou acesso às câmeras de segurança do local, e os representantes de Wesley estão tomando as "medidas cabíveis". O jogador, que atualmente é reserva, deve ser chamado à delegacia para prestar depoimento.