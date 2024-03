Wesley deve seguir trabalhando normalmente (Foto: Reprodução/Instagram)







Escrito por Izabella Giannola • Publicada em 12/03/2024 - 14:27 • São Paulo (SP)

O Flamengo decidiu como irá prosseguir quanto ao caso envolvendo Wesley, acusado de agredir o empresário Kaio Mana, que registrou um boletim de ocorrência contra o atleta. Após o ocorrido, segundo informações do 'GE', Marcos Braz teria se reunido com o lateral nesta terça-feira (12).

A decisão do Rubro-Negro foi de não tomar nenhuma decisão referente a punições. O Flamengo não quer interferir em possíveis investigações, mas caso seja necessário, irá se posicionar no futuro.

O empresário Kaio Mana foi acusado de ter tirado uma foto do jogador sem autorização, o que foi negado pelo empresário. Após uma discussão, o lateral do Flamengo teria acertado um soco em Kaio, que ficou com uma marca roxa no olho e um corte na boca após a agressão.

O delegado que cuida do caso solicitou acesso as câmeras de segurança do local, e os representantes de Wesley estão tomando as "medidas cabíveis".