Ídolo do Flamengo, Gabigol tem contrato válido com o clube até o fim de 2024, e as conversas pela renovação contratual estão bem encaminhadas. No entanto, o Rubro-Negro 'congelou' o processo de extensão do vínculo, e abriu precedentes sobre uma possível saída do jogador. O empresário do camisa 10, Júnior Pedroso, no entanto, mantém confiança no acordo.