Torcedores mandam recado a Filipe Luís após Flamengo x Palmeiras

Muitos torcedores mandaram recado ao técnico Filipe Luís depois de Flamengo x Palmeiras, neste domingo (19), pelo Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro venceu por 3 a 2, no Maracanã, e empatou a pontuação do líder do campeonato.

O técnico Filipe Luís recebeu alguns recados, nas redes sociais, depois de Flamengo x Palmeiras. Mais uma vez como titular, o atacante Pedro foi destaque do jogo com gol, assistência e pênalti sofrido. Os outros gols do Rubro-Negro foram marcados por Jorginho e Arrascaeta.

Depois de decidir dois jogos em sequência, Pedro voltou a ganhar moral com a Nação Rubro-Negra. Até por isso, os torcedores mandaram um recado para Filipe Luís após Flamengo x Palmeiras. Veja abaixo:

Filipe Luís na tarde deste domingo, no Maracanã (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Veja recado de torcedores para Filipe Luís após Flamengo x Palmeiras

Rubro-Negro vence 'final'

O Flamengo de Filipe Luís venceu o Palmeiras em um jogo que, para muitos, era considerada uma final antecipada do Campeonato Brasileiro. Em um jogo repleto de polêmicas, o Rubro-Negro se impôs dentro de casa.

Com os três pontos desta tarde, o Rubro-Negro igualou os 61 pontos do Verdão, mas permanece na segunda colocação por ter uma vitória a menos na competição.

Com a vitória por 3 a 2, o Flamengo manteve o domínio sobre o Palmeiras em confrontos no Maracanã. A última derrota rubro-negra no estádio aconteceu em 2015, em partida válida pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro.

Na ocasião, o Verdão venceu por 2 a 1, com gols de Dudu e Vitor Hugo. Desde então, são oito jogos sem vitórias do time paulista no estádio lendário.