O Flamengo, por meio de seu departamento de Embaixadas e Consulados, fez uma visita às dependências do Real Madrid, na Espanha, na última quinta-feira (13). Durante o encontro, Maurício Gomes de Mattos, vice-presidente do clube, e Eduardo Barbosa, coordenador, se reuniram com Maria Fernandes, executiva do departamento de Penhas, equivalente às Embaixadas e Consulados no Brasil.