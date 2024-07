Em meio a rumores sobre saída, Gabigol será relacionado pelo Flamengo contra o Fortaleza

Foto: Thiago Ribeiro/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 08/07/2024 - 13:41 • Rio de Janeiro (RJ)

Três jogos depois, o atacante Gabigol está de volta ao time do Flamengo. Em meio a rumores de saída, em especial para o Palmeiras, o atacante estará à disposição de Tite para o confronto desta quinta-feira (11), contra o Fortaleza, no Maracanã.

O atacante, que tem cinco jogos e um gol na atual edição do Brasileirão, ainda pode se transferir para qualquer clube. O regulamento da competição permite que um jogador dispute, no máximo, seis jogos antes de sair para outra equipe da Série A. O Palmeiras é o principal interessado.

Novela Gabigol

De volta à equipe há alguns meses, Gabigol voltou a ser afastado recentemente. Após o atacante não entrar em um acordo com o Flamengo pela renovação do contrato, o empresário do atleta, Júnior Pedroso, passou a buscar um novo clube para o atacante, que não foi relacionado para os confrontos contra Cruzeiro, Atlético-MG e Cuiabá.

(Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Flamengo e Palmeiras negociam troca entre Gabigol e Dudu

Flamengo e Palmeiras estão discutindo uma negociação envolvendo dois ídolos dos clubes: Gabigol, do Rubro-Negro, e Dudu, do Alviverde, podem trocar de clube nesta janela. Segundo o GE, os times conversam sobre a liberação dos atletas e um desfecho pode ser alcançado em breve.

Após recusar uma renovação com o Fla, Gabigol está livre para assinar um pré-contrato e o Palmeiras entrou em contato pelo atacante. No momento, os clubes estão negociando a liberação do centrovanate do Fla. Caso não exista acordo entre as partes, Gabigol deve se despedir do clube carioca no final do ano.

Após a recusa por parte do atleta, a diretoria do Flamengo entendeu que a saída do ídolo é o melhor caminho para as duas partes e a partir daí, passou a negociar com a rival. A negociação, em São Paulo, foi tocada por Marcos Braz, já que Bruno Spindel esteve em Londres para buscar a contratação de Lucas Paquetá junto ao West Ham.

Gabigol deve deixar o Flamengo. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)