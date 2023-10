Em 2013, o Flamengo iniciou o processo de reestruturação administrativa e financeira, sob o comando de Eduardo Bandeira de Mello, que ficou na presidência do Rubro-Negro até 2018. No ano seguinte, Rodolfo Landim assumiu o cargo máximo do executivo do Fla, função que exerce até hoje. Em dez anos de reformulação, o clube valorizou sua camisa em 277%.