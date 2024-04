Efeito Karoline? Léo Pereira cita fatores extra campo em boa fase no Flamengo

Copiar Link

Um dos destaques do Flamengo em 2024, Léo Pereira citou fatores extra campo como pontos chaves para sua boa fase na temporada. O zagueiro, que vive um relacionamento com a influenciadora Karoline Lima, deu pistas de que a namorada tem participação no momento.

- Eu acho que maturidade, treinamentos, escolhas dentro e fora de campo. São coisas que com o passar do tempo você vê o que realmente importa e você vai treinando tanto no campo, quanto fora, que é o mental. Acredito que seja isso. Ter pessoas ao seu lado que te fazem bem. Ter um técnico que explica as coisas de mão beijada. Tem um clube que oferece total suporte. Devo tudo a essas pessoas.

Na premiação do Campeonato Carioca, Léo Pereira foi eleito um dos melhores zagueiros do estadual ao lado de Fabrício Bruno. O jogador é peça chave no esquema de Tite e busca se consolidar no time titular após a chegada de Léo Ortiz.