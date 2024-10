Dupla Gabigol e Bruno Henrique ostenta ótima retrospecto contra o Corinthians

Gabigol e Bruno Henrique devem ser peças chaves para o Flamengo diante do Corinthians pela Copa do Brasil (Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/10/2024 - 10:30 • Rio de Janeiro

O Flamengo volta aos gramados nesta quarta-feira (02), quando mede forças com o Corinthians, em partida válida pela ida das semifinais da Copa do Brasil 2024. No Maracanã, o Rubro-Negro irá em busca da vantagem e, para isso, terá à disposição Gabigol e Bruno Henrique, dupla de atacantes considerada algoz da equipe paulista.



Juntos, Gabigol e Bruno Henrique são responsáveis por 13 dos 28 gols do Flamengo nos últimos 17 jogos contra o Corinthians desde 2019 – sete tentos do camisa 10 e seis do número 27. Ou seja, totalizando quase metade das bolas na rede rubro-negras – 46%.



A expectativa é que Bruno Henrique e Gabigol comecem como titulares do Flamengo contra o Corinthians. Apesar da má fase, Gabriel, ídolo rubro-negro tem a confiança de Filipe Luís, que faz sua estreia no comando da equipe e deve começar entre os 11.



A bola rola para Flamengo e Corinthians às 21h30 (horário de Brasília) desta quarta-feira (01), no Maracanã. A partida será transmitida pela Rede Globo