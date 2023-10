Em 2007, a torcida do Flamengo foi tombada pela Prefeitura do Rio de Janeiro como Patrimônio Imaterial da Cidade, e o fato faz parte da Lei nº 4.679, que institui a criação do "Dia do Flamenguista". 28 de outubro foi a data escolhida por celebrar o dia de São Judas Tadeu, padroeiro do time e considerado o Santo das causas impossíveis.