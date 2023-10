- O Tite no intervalo do jogo com o Grêmio, ganhando, faz o que? Sai o Pulgar machucado ou passando mal, não sei, e entra quem? Everton Ribeiro. O Flamengo passa de novo a jogar com aquela formação que fica no imaginário rubro-negro e atrasa a reformulação do clube. Esse time com Gerson de segundo volante, Everton Ribeiro, Arrascaeta e dois atacantes, não ganhou de ninguém em 2023. É literalmente essa palavra (ninguém) e não vai ganhar de ninguém 2024. Não é nem por "barriga cheia" ou falta de vontade - disse o jornalista.