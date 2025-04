Maestro Júnior manda recado à diretoria do Flamengo em derrota na Libertadores

O Flamengo perdeu para o Central Córdoba-ARG por 2 a 1, na Libertadores, na última quarta-feira (9). Comentarista do jogo na Globo, o ex-jogador Júnior mandou um recado à diretoria do Rubro-Negro com relação à torcida. O ídolo do clube citou o preço dos ingressos e o perfil dos torcedores que estavam no Maracanã.

- O Flamengo precisa mudar a forma de venda de ingressos. Porque num jogo como esse, estreia em casa na Libertadores, era jogo para 65, 70 mil pessoas aqui. Tem alguns problemas no formato da venda de ingressos. E o preço também. E o perfil dos torcedores aqui é completamente diferente daquele torcedor popular que vem realmente para incentivar - disse Júnior.

Flamengo x Central Córdoba teve cerca de 56 mil torcedores presentes. O ingresso mais barato para o público geral no jogo custava R$ 100 reais.

Como foi Flamengo x Central Córdoba?

O Flamengo começou a partida levando perigo ao gol do Central Córdoba logo no primeiro minuto. Juninho teve duas chances claras de abrir o placar. Sem aproveitar as oportunidades, o Rubro-Negro viu o time argentino balançar a rede aos 24 minutos com Leonardo Heredia, em cobrança de pênalti (Léo Pereira colocou a mão na bola). Após sofrer o gol, a equipe de Filipe Luís se lançou ao ataque e voltou a criar jogadas de perigo.

O árbitro Cristian Garay chegou a marcar um pênalti em Bruno Henrique, mas o VAR informou que a falta de Moyano foi fora da área. O Central Córdoba voltou a estufar a rede aos 43', quando Florentín acertou boa cabeçada no gol de Rossi. Os torcedores do Flamengo vaiaram a equipe na saída para o intervalo.

continua após a publicidade

Em busca da virada, o Flamengo voltou para a partida com três novidades: Wesley, Erick Pulgar e Gerson. O time mudou de postura e o resultado veio em campo. De La Cruz, de falta, diminuiu aos 15'. A equipe de Filipe Luís seguiu pressionando o adversário, mas sem criatividade. Pedro, que entrou na partida no segundo tempo (retornou de lesão), não teve muitas oportunidades. Bruno Henrique, já nos acréscimos, mandou a bola na trave. Assim, o Central Córdoba venceu por 2 a 1.