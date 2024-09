Depay ou Martial no Flamengo? Spindel abre o jogo sobre a busca por um substituto para Pedro

Bruno Spindel, diretor de futebol, em coletiva no Flamengo. (Foto: Matheus Guimarães/Lance!)







Escrito por Rafael Almeida , supervisionado por Matheus Guimarães • Publicada em 05/09/2024 - 15:10 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo vive uma série de dúvidas após a lesão de Pedro, atacante do time, em treinamento pela Seleção Brasileira na última quinta (5). Questionados sobre os reflexos da situação no elenco rubro-negro na temporada, Bruno Spindel, diretor de futebol, e Marcos Braz, VP de futebol, deixaram tudo às claras: o time está atento ao mercado, mas conta com opções no próprio grupo.

-Mal saiu a notícia da lesão do Pedro e o nosso telefone não parava de tocar, às vezes, com seis pessoas diferentes oferecendo o mesmo jogador. É uma coisa imediata, mas é claro que somos rígidos quanto à questão financeira. O Flamengo, atualmente, conta com três opções para a posição: Carlinhos, Bruno Henrique e Gabigol - afirmou Spindel.

Questionado sobre as recentes notícias que ligavam o Flamengo aos atacantes Memphis Depay, ex-Atlético de Madrid, e Anthony Martial, ex-Manchester United, como substitutos do centroavante, Spindel bateu na tecla da responsabilidade financeira, o que classificou como marca da gestão atual no Rubro-Negro.

-O Flamengo não vai cometer nenhum tipo de irresponsabilidade, mesmo com o massacre do calendário brasileiro e as recentes lesões no nosso grupo. Temos um ótimo elenco, com três ótimas opções, e estamos atentos ao mercado. Porém, tudo dentro da responsabilidade financeira.

A dupla de dirigentes respondeu às perguntas após a apresentação do defensor Alex Sandro, ex-Juventus, no clube carioca. Alvo do debate com a imprensa, Pedro rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo em um treinamento pela Seleção Brasileira na última quinta-feira (5). A previsão é que o atacante não retorne aos gramados nesta temporada.

Pedro em treinamento pelo Flamengo. (Marcelo Cortes/CRF)