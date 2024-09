Memphis Depay no Flamengo? Confira histórico de lesões

Memphis Depay comemora gol pelo Atlético de Madrid. (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/09/2024 - 16:28 • Rio de Janeiro

Com a lesão de Pedro, o Flamengo vive uma série de dúvidas para organizar o restante da temporada. O atacante não atua mais em 2024, e o questionamento por reposições ficam cada vez mais intensos. Questionados sobre a situação no elenco rubro-negro, Bruno Spindel, diretor de futebol, e Marcos Braz, VP de futebol, abriram o jogo: o clube está atento ao mercado.

Em coletiva de apresentação do lateral Alex Sandro, nesta quinta-feira (5), Spindel respondeu sobre a possibilidade de novas contratações para reforçar o elenco rubro-negro.

– O Flamengo não vai cometer nenhum tipo de irresponsabilidade, mesmo com o massacre do calendário brasileiro e as recentes lesões no nosso grupo. Temos um ótimo elenco, com três ótimas opções, e estamos atentos ao mercado. Porém, tudo dentro da responsabilidade financeira.

Segundo o diretor de futebol, antes do Rubro-Negro fazer movimentações no mercado por um atacante, o Departamento de Futebol irá reunir para definir a estratégia. Assim, dirigentes focarão as atenções nos jogadores livres no mercado. Depay é um desses jogadores. O holandês está sem clube desde que não renovou com o Atlético de Madrid em junho de 2024.

Memphis Depay em ação pela Holanda. (Foto: Jewel Samad / AFP

Mas com os problemas recentes, é preciso virar as atenções para os históricos de lesões do jogador. Apenas na última temporada foram cinco. Confira:

Em 19/20, quando ainda atuava pelo Lyon, da França, Depay sofreu uma ruptura no ligamento cruzado que o tirou dos gramados por 224 dias. Desde então, as lesões se tornaram recorrentes, com cerca de três contusões por temporada.

24/25 - Lesão muscular - 22 dias fora - Sem clube

- 22 dias fora - Sem clube 23/24 - Lesão muscular - 32 dias fora - Atlético de Madrid

- 32 dias fora - Atlético de Madrid 23/24 - Lesão muscular - 28 dias fora - Atlético de Madrid

- 28 dias fora - Atlético de Madrid 23/24 - Lesão muscular - 59 dias fora - Atlético de Madrid e Holanda

- 59 dias fora - Atlético de Madrid e Holanda 23/24 - Lesão muscular - 5 dias fora - Atlético de Madrid

- 5 dias fora - Atlético de Madrid 22/23 - Lesão na panturrilha - 89 dias - Atlético de Madrid e Holanda

- 89 dias - Atlético de Madrid e Holanda 22/23 - Lesão muscular - 24 dias fora - Atlético de Madrid

- 24 dias fora - Atlético de Madrid 22/23 - Problemas musculares na coxa - 59 dias fora - Barcelona e Holanda

- 59 dias fora - Barcelona e Holanda 21/22 - Rotura muscular na coxa - 10 dias fora - Barcelona

- 10 dias fora - Barcelona 21/22 - Problemas no tendão de Aquiles - 42 dias fora - Barcelona

- 42 dias fora - Barcelona 21/22 - Lesão na coxa - 32 dias fora - Barcelona

- 32 dias fora - Barcelona 19/20 - Rotura dos ligamentos cruzados - 199 dias fora - Lyon