David Luiz explica o motivo de sua volta ao Brasil (Foto: Reproduçao do Youtube/The Palyers' Tribune)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 04/07/2024 - 19:32 • Rio de Janeiro (RJ)

Foi lançado nesta quinta-feira (4), o episódio do zagueiro do Flamengo David Luiz, no canal de entrevistas "The Players’ Tribune". Durante o vídeo, o jogador conta como o período da pandemia foi crucial para a sua vinda ao Flamengo.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

- E a decisão, Flamengo, foi de enxergar: "Poxa, como foi difícil não passar o casamento da minha única irmã, no Brasil. Não pude ir! Como foi difícil, inúmeros aniversários, datas comemorativas que eu estava longe. Como foi difícil jogar no Chelsea, ganhar títulos, fazer gols, 60 mil pessoas gritando o meu nome, depois chegava em casa, não tinha ninguém".

- A pandemia me fez refletir sobre isso, sobre a vida, sobre as pessoas, sobre o sofá. E aí, eu, na pandemia, voltei, tinha uns cinco, dez times da Europa para voltar, e eu vi meu sobrinho crescendo, jogando bola com ele, fiquei três meses no Brasil, minha irmã, meu pai, minha mãe. E aí, começou a mobilização da Nação, aquela coisa toda, e eu falei: "Quer saber? É aqui que eu devo estar!" - Completou o zagueiro.

Mesmo sabendo dos desafios que teria que enfrentar vindo para o Flamengo, o jogador fez questão de listar os benefícios de defender as cores do Rubro-Negro:

- Eu preciso disso, eu preciso disso para viver! Eu preciso ir contra o sistema. Eu não posso me acovardar e fugir daquilo que eu tenho uma oportunidade na minha vida, que é de mostrar para as pessoas que é possível! - Finalizou o craque do Flamengo.

David Luiz tem vínculo com o Flamengo até o fim de 2024. No entanto, as atuações recentes do zagueiro estão sendo muito elogiadas e pode ser que o zagueiro ganhe uma renovação de contrato.