David Luiz analisa jogo do Flamengo contra o Peñarol e afirma: ‘Temos totais condição de passar’

Escrito por Lance! • Publicada em 23/09/2024 - 15:02 • Porto Alegre (RS)

David Luiz demonstrou confiança para enfrentar o Peñarol em Montevidéu. Pensando no jogo decisivo da volta das quartas de final da Libertadores, o zagueiro do Flamengo analisou o primeiro duelo e afirmou que é necessário ter paciência quando se está atrás do placar. O camisa 23 foi questionado sobre o próximo compromisso na zona mista da Arena do Grêmio, depois da derrota no Brasileirão.

O defensor também projetou “pressão e catimba” dos Carboneros no Uruguai. Entretanto, apesar do Flamengo precisar reverter a derrota por 1 a 0, ele acredita que o time rubro-negro tem totais condições de avançar às semifinais.

- No Maracanã a gente teve muito mais posse de bola. Eles conseguiram encaixar no primeiro contra-ataque e fazer o gol, isso determina. E depois a paciência, é sempre muito difícil quando você já começa um jogo de Copa levando 1 a 0, e fica aquela inquietude com a bola. Mas sabemos da nossa qualidade. A gente tem que montar um plano muito eficaz e inteligente. Lá vai ser muito difícil, vai ter muita pressão, catimba, mas a gente tem um time muito qualificado, temos totais condição de passar. - disse David Luiz, na zona mista da Arena do Grêmio.

A derrota para o Peñarol encerrou a sequência positiva do Flamengo no Maracanã pela Libertadores. Sem perder no estádio desde 2019, o Flamengo defendia uma invencibilidade de 26 jogos, com 23 vitórias e 3 empates.

Agora, para se classificar dentro dos 90 minutos, o elenco de Tite tem que vencer os Aurinegros por, no mínimo, dois gols de diferença no jogo de volta. Se o time uruguaio perder para o Rubro-Negro por um gol de diferença, a decisão da vaga na semifinal será nos pênaltis.