João Gomes, ex-Flamengo, perto do Atlético de Madrid: valores e detalhes da negociação

O destino de João Gomes deve ser o futebol espanhol. O volante cria da base do Flamengo, atualmente com 25 anos, está muito próximo de trocar o Wolverhampton pelo Atlético de Madrid. As conversas entre as diretorias evoluíram significativamente nas últimas horas, e a transferência deve ser selada por 45 milhões de euros (aproximadamente R$ 260 milhões).

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João Gomes, ex-Flamengo, em ação pelo Wolverhampton em jogo da Premier League (Foto: Reprodução / Instagram)

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Apesar de ter renovado recentemente seu vínculo com o clube inglês até 2030, a realidade do Wolves mudou drasticamente. Com o rebaixamento da equipe para a Championship (Segunda Divisão inglesa), o clube se vê obrigado a negociar seus principais ativos para equilibrar as finanças. João Gomes, ao lado do compatriota André, encabeça a lista de saídas valorizadas.

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Mesmo em uma temporada difícil para o Wolverhampton, o ex-Flamengo manteve o alto nível. João participou de 39 das 41 partidas oficiais do clube no ciclo 2025/26, anotando um gol e distribuindo três assistências. Desde que chegou à Europa, no início de 2023, o volante acumulou números sólidos: foram 128 partidas com a camisa do Wolves, 8 gols e 6 assistências.

Antes de os espanhóis avançarem, João Gomes já havia despertado o interesse do Napoli e do Manchester United, mas as negociações não prosperaram em janelas anteriores.

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Agora, o caminho parece livre para o Metropolitano. Caso a venda seja concretizada nos valores estipulados, o Flamengo, clube formador do atleta, terá direito a uma fatia da negociação por meio do Mecanismo de Solidariedade da FIFA.

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