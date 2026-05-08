José Boto, diretor de futebol do Flamengo, contou bastidores do que aconteceu no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín, palco do jogo cancelado contra o Independiente Medellín (COL). Segundo o dirigente português, não havia segurança para a continuidade da partida. Ele também revelou uma conversa com o presidente do clube adversário e detalhou a invasão de torcedores ao túnel de acesso ao vestiário rubro-negro.

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— Nada tinham contra o Flamengo. Eles começaram a arremessar sinalizadores, havia também pedras de gelo, pedras e ferros, e aquilo entrou tudo. Não havia nenhuma condição de segurança. Não sabíamos o que havia lá dentro, se havia uma arma, uma faca ou qualquer outro objeto, e nos sentimos um pouco ameaçados, como é óbvio. Mas nunca foi nossa intenção, nunca dissemos a ninguém que não queríamos jogar. Queríamos jogar, mas com segurança — iniciou José Boto.

Confusão em Independiente Medellín x Flamengo pela Copa Libertadores (Foto: Jaime Saldarriaga/AFP)

— O presidente do clube, que penso ser novo, queria evacuar o estádio e depois retomar o jogo. Disse a ele: "Mas quando as pessoas virem na televisão que o jogo está a acontecer, vai ser pior. Vão voltar ainda mais raivosas, mais revoltadas, e a situação vai piorar." Essa era a posição que ele defendia, juntamente com alguém do governo local, que queria, a todo custo, que o jogo se realizasse.

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Nunca houve hostilidade contra o Flamengo. Nós estávamos ali no meio. A única situação foi que alguns adeptos conseguiram entrar nos túneis e no acesso aos vestiários, o que não é agradável. Houve muita polícia e utilização de equipamentos de choque, como granadas de gás lacrimogêneo. Não foi uma situação agradável para os nossos jogadores nem para nós, embora a hostilidade não fosse direcionada contra nós.

Flamengo não se opôs ao retorno do jogo, mas se posicionou sobre nova data

Segundo José Boto, o Flamengo se mostrou disposto a retomar a partida ainda na quinta-feira, desde que houvesse garantia de segurança. No entanto, o clube deixou claro que não poderia jogar em outra data, como nesta sexta-feira, devido ao calendário apertado da equipe. No domingo, o time de Leonardo Jardim, que já está em Porto Alegre, enfrenta o Grêmio.

— Não era possível. Pelo calendário que existe na América do Sul, era impossível fazer isso. Jogar hoje e depois jogar com o Grêmio, isso não é possível. Já há muitas coisas que são quase impossíveis aqui na América do Sul, mas essa era completamente impossível — afirmou.

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José Boto, diretor do Flamengo (Foto: Reprodução/YouTube)

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— Esse cenário nunca foi colocado. O que foi discutido foi a possibilidade de o jogo ser realizado mais tarde, já sem torcedores no estádio. Esse foi o único cenário considerado, mas, como já disse, isso poderia até agravar ainda mais a situação — completou.

Flamengo aguarda decisão da Conmebol

O Flamengo aguarda um posicionamento oficial da CONMEBOL. De acordo com o regulamento da entidade, o Órgão Disciplinar da Conmebol irá analisar a situação e determinar possíveis sanções ao clube mandante, caso ele seja considerado culpado. A tendência é que a vitória seja atribuída ao Rubro-Negro, mas ainda não há data definida para o julgamento. Essa é a expectativa de Boto.

Nós entramos em campo lá para isso, gostaríamos de assegurar a classificação em campo. Temos quase certeza de que vamos ter (vitória por W.O.), não há outra decisão que a Conmebol possa tomar. Até porque há uma jurisprudência sobre isso em jogos do ano passado. É óbvio que nos dá um certo alívio para os próximos jogos, dá a possibilidade ao treinador, se ele quiser, de gerir melhor o elenco. Fica o primeiro objetivo dessa parte da temporada conquistado.

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